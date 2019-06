Frau nach Explosion in Wien tot geborgen

Wien (dpa) - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus mitten in Wien ist eine Frau tot aus den Trümmern geborgen worden. Nach Angaben des Sprechers der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, wurde sie in der Nacht innerhalb des Gebäudes gefunden. Zudem wurde möglicherweise eine zweite Person geortet. Die Feuerwehr versuche derzeit, zu dieser Person vorzudringen, so Feiler. Bei der Explosion unweit der Wiener Innenstadt waren zwei Mehrfamilienhäuser über mehrere Stockwerke teilweise eingestürzt. Mindestens 14 Menschen wurden dabei verletzt.