Frauentag soll in Berlin gesetzlicher Feiertag werden

Berlin (dpa) - Als erstes Bundesland wird Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März voraussichtlich zum arbeitsfreien gesetzlichen Feiertag machen. Nach Linken und SPD sprach sich auch die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus mehrheitlich dafür aus. Das letzte Wort sollen nun die Delegierten eines Grünen-Parteitags am Samstag haben; eine Mehrheit gilt als wahrscheinlich. Damit der neue Feiertag bereits 2019 umgesetzt werden kann, muss schnell ein entsprechender Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen werden.