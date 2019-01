Frohes neues Jahr! 2019 ist da

Berlin (dpa) - Deutschland begrüßt das Jahr 2019. Mit Feuerwerken im ganzen Land haben die Menschen den Jahreswechsel gefeiert. In Berlin kamen Zehntausende zur Party am Brandenburger Tor. Die Silvesterfeier in der Hauptstadt gilt als größte in Deutschland. Anders als in den Vorjahren gab es laut Polizei zumindest in den Stunden vor Mitternacht kaum unangenehme Vorfälle - keinerlei Übergriffe auf Helfer oder Polizisten wurden gemeldet, auch keine Beschwerden über Antanzereien. Für die Sicherheit waren laut Tweet der Polizei rund 1300 Einsatzkräfte auf der Partymeile und am Alexanderplatz zusammen.