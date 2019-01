Fußball-Gipfel in England: Manchester City gegen Liverpool

Manchester (dpa) - In der englischen Premier League kommt es heute zum Gipfeltreffen zwischen Titelverteidiger Manchester City und dem Spitzenreiter FC Liverpool. Bei sieben Punkten Vorsprung auf City könnte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit einem Sieg für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen. Die Vorzeichen stehen gut: Liverpool ist seit 21 Spielen in der Premier League ungeschlagen. Dazu kann Klopp eine hervorragende Bilanz in Spielen gegen seinen Trainerkollegen Pep Guardiola vorweisen.