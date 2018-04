G7 will Dialog mit Russland - Noch keine konkrete Initiative

Anzeige

Toronto (dpa) – Die sieben führenden westlichen Industriestaaten haben bei einem Außenministertreffen in Kanada ihre Gesprächsbereitschaft mit Russland zur Lösung des Syrien-Konflikts bekräftigt, aber noch keine konkrete Initiative gestartet. In der Abschlusserklärung der Konferenz in Toronto werde festgehalten, «dass es eine politische Lösung in Syrien zum Beispiel ohne Russland nicht geben wird und dass man deshalb den Dialog mit Russland braucht», sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Rande des Treffens. Dazu müsse aber auch die russische Seite ihren Beitrag leisten.