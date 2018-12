Gestrandete Passagiere am Flughafen Venedig: Radarausfall

Venedig (dpa) - Am Flughafen Venedig sind zum Jahreswechsel wegen eines Radarausfalls zahlreiche Passagiere gestrandet. Mehrere Flüge hatten am Samstag in der norditalienischen Stadt Verspätung, wurden gestrichen oder umgeleitet, wie auf der Airportwebseite zu sehen war. Durch die «Fehlfunktion des Bodenradars» sei der Flugbetrieb stark beeinträchtigt, teilte der Flughafen Marco Polo mit. Auch Flüge von und nach Deutschland waren betroffen. Italienische Medien berichteten von Hunderten gestrandeten Passagieren.