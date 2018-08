Gewerkschaft: Noch kein Ryanair-Angebot an deutsche Piloten

Anzeige

Dublin (dpa) - Bei Ryanair deuten die Signale unverändert auf einen Pilotenstreik in dieser Woche. Bei der deutschen Gewerkschaft Vereinigung Cockpit war bis zum Mittag kein verbessertes Tarifangebot des Unternehmens eingegangen. Nach Darstellung von Ryanair hatte die VC dagegen bereits am vorigen Freitag ein «überarbeitetes Angebot» für einen Tarifvertrag übermittelt bekommen. Sollte bis zur gesetzten Frist um Mitternacht nichts eingetroffen sein, will Cockpit an diesem Mittwoch ihre weiteren Maßnahmen bekannt geben. Erwartet wird ein Streikaufruf an die rund 400 Piloten.