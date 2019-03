Golanhöhen: Trump für Anerkennung von Souveränität Israels

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass die USA eine Souveränität Israels über die seit 1967 besetzten Golanhöhen anerkennen. Nach 52 Jahren sei es für die Vereinigten Staaten an der Zeit dafür, schrieb Trump auf Twitter. In der kommenden Woche ist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Besuch in Washington - kurz vor den Parlamentswahlen in Israel am 9. April. Kritik an dem Vorstoß Trumps kam umgehend von der Arabischen Liga. Die Golanhöhen sind ein strategisch wichtiges Felsplateau oberhalb des Sees Genezareth.