Grüne loben Merkel: CDU für «modernes Gesellschaftsbild» geöffnet

Berlin (dpa) - Die Grünen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Ankündigung ihres Abschieds von der CDU-Spitze Respekt gezollt. «Sie hat als erste Frau, das sollte man nicht vergessen, in diesem manchmal doch sehr männergeprägten Laden, die Spitze der CDU geführt», sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Merkel habe die Partei durch eine schwierige Phase geführt und für ein «modernes Gesellschaftsbild» geöffnet. «Und dafür zollen wir Frau Merkel unseren Respekt.»