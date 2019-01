Hai attackiert an Strand in Australien Frau und Mädchen

Cairns (dpa) - Direkt am Strand einer Urlaubsinsel vor Australiens Ostküste hat ein Hai eine ältere Frau und ein Mädchen angegriffen. Die beiden mussten nach der Attacke mit Bissverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Rettungsdienste besteht keine Lebensgefahr. Der Angriff ereignete sich am Catseye Beach von Hamilton Island, die zur Inselgruppe der Whitsundays gehört. Weil das weltweit größte Korallenriff Great Barrier Reef in der Nähe liegt, sind dort auch viele Touristen unterwegs. In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrfach Angriffe von Haien gegeben.