Hallig-Müll-Sammler holen tonnenweise Abfall aus dem Meer

Hallig Süderoog (dpa) - Holger Spreer und seine Partnerin Nele Wree sind die Müll-Sammler der Hallig Süderoog. Sie entsorgen den vom Meer angeschwemmten Abfall. Manchmal gehen sie mehrmals pro Woche an der Wasserkante lang und sammeln. «Mit Frontlader und Trecker - sonst schleppt man sich tot», sagt Spreer. Mehrere Tonnen Wohlstandsmüll sammeln sie jedes Jahr. Die Müll-Flut trifft nicht nur auf die Hallig Süderoog. «Das sieht man überall an der Küste», sagt Spreer. Nach Schätzungen der Naturschutzorganisation Nabu gelangen jedes Jahr rund 20 000 Tonnen Müll in die Nordsee.