Hamburg steigt aus der Bundesliga ab

Berlin (dpa) - Der HSV steigt erstmals aus der Fußball-Bundesliga ab - trotz Siegs gegen Mönchengladbach. Denn Wolfsburg gewann gegen Köln und tritt damit in der Relegation gegen Kiel an. Freiburg schlug Augsburg und bleibt erstklassig. Hoffenheim und Dortmund zogen nach Meister Bayern München und Schalke 04 in die Champions League ein. Für die Europa League qualifizierten sich Leverkusen und Leipzig. Auch Stuttgart darf sich als Siebter auf internationale Spiele freuen, wenn der FC Bayern das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt.