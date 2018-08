Hawaii bereitet sich wegen Hurrikan «Lane» auf Notfall vor

Honolulu (dpa) - Hawaii bereitet sich wegen eines aufziehenden Wirbelsturms auf einen Notfall vor. Hurrikan «Lane» könne mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 260 Kilometern pro Stunde bereits am Mittwoch auf Land treffen, teilte das Hurrikan-Zentrum in Honolulu mit. An der Küste sei hoher Wellengang zu erwarten. Zudem rechne man mit heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Gouverneur unterzeichnete vorsorglich eine Notstandserklärung, um im Ernstfall Ressourcen mobilisieren zu können.