Heil gibt CSU Schuld am schlechten Image der Koalition

Berlin (dpa) - Vor dem heutigen Koalitionsgipfel hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die CSU für das schlechte Ansehen der Regierung verantwortlich gemacht. «Die Bundesregierung hat bereits viel von dem auf den Weg gebracht, was wir Sozialdemokraten in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt haben. Der öffentliche Eindruck ist leider viel zu oft ein anderer. Das hat vor allem die CSU zu verantworten, indem sie für eine Koalitionskrise nach der anderen gesorgt hat», sagte er der «Passauer Neuen Presse». Es sei höchste Zeit, dass CDU und CSU ihre Konflikte klärten, so Heil.