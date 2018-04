Hollywood-Stern für Zoe Saldana - James Cameron als Gast

Los Angeles (dpa) - Nach Auftritten in Filmen wie «Star Trek»,

«Avatar – Aufbruch nach Pandora» und «Guardians of the Galaxy» soll Zoe Saldana nun einen Ehrenplatz auf dem «Walk of Fame» in Hollywood erhalten. Am 3. Mai werde die Schauspielerin ihre Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der Flaniermeile mitteilten. Zur Einweihung der 2637. Plakette sind als Gastredner «Avatar»-Regisseur James Cameron und Schauspielerin Mila Kunis eingeladen.

