JU-Deutschlandtag: Spannung vor der Rede Merkels

Kiel (dpa) - Mit Spannung wird der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Deutschlandtag der Jungen Union heute Vormittag in Kiel erwartet. Er gilt als Stimmungstest vor dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg. Merkel hat noch nicht endgültig gesagt, ob sie sich dort wieder als Parteichefin wählen lassen möchte. Der Vorsitzende des Jungen Union, Paul Ziemiak, hatte zu Beginn des Treffens in Kiel Merkel und ihrer Koalition kritisiert und fordert angesichts schlechter Umfragewerte mehr Bereitschaft zur Erneuerung.