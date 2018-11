«Jugendwort des Jahres» wird vorgestellt

München (dpa) - Der Langenscheidt-Verlag gibt heute in München das «Jugendwort des Jahres» bekannt. Seit Ende August standen bis Dienstagabend in einer Online-Abstimmung 30 Begriffe zur Auswahl, die zeigen sollen, wie Jugendliche heute reden. 1,5 Millionen Stimmen wurden abgegeben. Dabei konnte aus Wörtern wie «lindnern», also lieber etwas gar nicht zu machen als etwas schlecht zu machen, und «Snackosaurus» - für einen verfressenen Menschen - gewählt werden. Der Favorit der Teilnehmer ist «verbuggt» - für etwas, das voller Fehler ist.