Junger Hirsch in Norddeutschland von Rinderherde adoptiert

Holnis (dpa) - Ein junger Hirsch ist in Norddeutschland von einer Rinderherde adoptiert worden. Der Damhirsch fand in Holnis an der Flensburger Förde bei der Herde eine neue Heimat. Das Tier sei vor rund zweieinhalb Monaten erstmals auf der Weide aufgetaucht. Das sagte der Geschäftsführer des Vereins Bunde Wischen, Gerd Kämmer, dem die Rinder gehören. Inzwischen hat der Damhirsch auch einen Namen - Hannes. Schon seit einigen Jahren lebt ein Rothirsch bei einer anderen Rinderherde des Vereins. Das Tier versucht oft, die Kühe zusammenzutreiben und sich mit den Bullen zu duellieren.