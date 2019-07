KBA-Genehmigung für Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos

Berlin (dpa) - Die seit Monaten in Aussicht gestellten Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos mit zu hohen Schadstoffwerten in Deutschland können starten. Nach Darstellung des Bamberger Technologie-Anbieters Dr Pley hat das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag die erste Allgemeine Betriebserlaubnis zur Dieselnachrüstung für Volvo-Fahrzeuge erteilt. Außerdem stünden auch Hardware-Nachrüstsätze für Mercedes-Benz- und BMW-Modelle zur Verfügung. Diese sollten Ende dieses Monats durch das KBA zugelassen werden.