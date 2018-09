Klopp: Liverpool in CL-Duell gegen Paris kein Favorit

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp sieht seinen FC Liverpool vor dem Champions-League-Heimspiel morgen gegen Paris Saint-Germain nicht in der Favoritenrolle. «Paris ist einer der Favoriten in diesem Wettbewerb, ganz sicher», sagte Klopp, «also können wir nicht der Favorit in diesem Spiel sein.» Nach Ansicht des Liverpool-Trainers ist das Team von PSG «gemacht, um die Champions League zu gewinnen». Auch die Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchel, einst Klopps Nachfolger als Coach beim BVB, trage dazu bei. «Wir müssen nur gewinnen. Wir spielen in Anfield», sagte Klopp.