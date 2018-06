Anzeige

Samara (dpa) - Die Teams aus Kolumbien und Japan haben sich bei der Fußball-WM in Russland für das Achtelfinale qualifiziert. Kolumbien gewann gegen Senegal mit 1:0 und wurde damit Gruppensieger. Japan verlor zwar mit 0:1 gegen Polen, zieht aber als Gruppenzweiter in die K.o-Runde. Dabei profitierten die Asiaten von der Fair-Play-Wertung. Die geringere Zahl an Gelben Karten gab im Vergleich zu den punkt- und torgleichen Senegalesen den Ausschlag zugunsten der Japaner.