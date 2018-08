Konzert gegen Rechts: Tote Hosen, Kraftklub und Co. in Chemnitz

Chemnitz (dpa) - Chemnitz bekommt am Montag ein Konzert gegen Rechts unter dem Motto «Wir sind mehr». Dann wollen ab 17 Uhr auf dem Platz am Karl-Marx-Monument Die Toten Hosen, die Rapper Marteria & Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann auf. Das Open-Air-Konzert aus der Reihe «Rock am Kopp» ist für Besucher kostenlos. Binnen weniger Stunden nach Bekanntwerden des Auftritts signalisierten bei Facebook bereits Tausende ihre Teilnahme.