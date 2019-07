Kramp-Karrenbauer will Geld und Gelöbnisse für Bundeswehr

Berlin (dpa) - Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will mehr Geld und Anerkennung für die Bundeswehr. In ihrer ersten Regierungserklärung direkt nach ihrer Vereidigung machte sie sich für einen regelmäßigen Anstieg der Verteidigungsausgaben stark. Deutschland müsse seine Zusagen in der Nato einhalten. «Wir sind ein verlässlicher Verbündeter.» Zudem will die Ministerin wieder mehr öffentliche Gelöbnisse durchführen. Das wäre ein starkes Signal und ein starkes Zeichen der Anerkennung für die Soldatinnen und Soldaten, sagte sie.