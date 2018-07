Kroatische Regierung im Fußballfieber

Anzeige

Zagreb (dpa) - Die kroatische Regierung hat sich nach dem WM-Halbfinal-Sieg gegen England vom Fußballfieber im ganzen Land anstecken lassen. Das komplette Kabinett von Regierungschef Andrej Plenkovic erschien in Zagreb in Nationaltrikots und postete die Fotos auf seinem Twitteraccount. «Solch eine Sitzung der Regierung habt Ihr noch nicht gesehen!», titelte die prominente Zeitung «Jutarnji list». Selbst der britische Botschafter in Kroatien, Andrew Dalgleish, zeigte sich mit einem kroatischen T-Shirt.