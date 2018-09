Krokodil tötet Mutter und Baby in Uganda

Kampala (dpa) - Ein Krokodil hat in Uganda eine Frau und ihr fünf Monate altes Kind getötet und wahrscheinlich gefressen. Die Frau hatte Wasser aus einem See geholt, als das Tier angriff. Dorfbewohner versuchten, es zu vertreiben, doch das Krokodil zog die Opfer unter Wasser. Der Vorfall passierte schon am Freitag. Mensch und Tier in Afrika geraten immer wieder in Konflikt um Ressourcen. Familien auf dem Land sind auf Wasser aus Seen oder Flüssen angewiesen.