Kurz vor Brexit-Termin: May bittet um Aufschub bis Ende Juni

London (dpa) - Schon am Freitag in einer Woche wollte Großbritannien eigentlich aus der EU austreten. Nun hat die britische Premierministerin Theresa May die Europäische Union um einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni gebeten. Das teilte die Regierungschefin dem Parlament in London mit. Die Verschiebung muss aber noch von den 27 übrigen EU-Ländern einstimmig gebilligt werden. Eine Teilnahme an den Europawahlen Ende Mai lehnt May ab. Das wäre die Voraussetzung für einen längeren Aufschub.