Landtagswahl in Bayern - 9,5 Millionen dürfen abstimmen

München (dpa) - In Bayern wird ein neuer Landtag gewählt. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale landesweit geöffnet. Rund 9,5 Millionen Bürger sind aufgerufen, ein neues Landesparlament für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Möglicherweise sind dieses Mal mehr Wähler an die Urnen gegangen als bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2013 - das zumindest legen erste Zahlen aus den Städten nahe. Die Wahl wird mit Spannung beobachtet: Die CSU muss nach allen Umfragen mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im Landtag rechnen, wird sich also voraussichtlich einen Koalitionspartner suchen müssen.