Leipzig-Gegner Marseille bleibt nach Sieg Tabellen-Dritter

Dijon (dpa) - Wenige Tage vor dem Europa-League-Duell gegen RB Leipzig hat Olympique Marseille in der französischen Fußball-Liga gegen Dijon FCO gewonnen. Das Team von Trainer Rudi Garcia sicherte nach einer wilden Schlussphase mit einem 3:1 den dritten Tabellenplatz ab und hat damit gute Chancen, in der kommenden Saison an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen zu dürfen. Leipzig trifft am kommenden Donnerstag daheim auf Marseille, das Rückspiel findet eine Woche später in Frankreich statt.