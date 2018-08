Anzeige

Glasgow (dpa) - Lisa Brennauer hat bei den Europameisterschaften der Bahnradsportler in Glasgow überraschend die Goldmedaille in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen. Im Finale bezwang die 30-Jährige aus Durach in deutscher Rekordzeit von 3:26,879 Minuten die Britin Katie Archibald deutlich. Mit Qualifikations-Bestzeit und deutschem Rekord von 3:28,152 Minuten war die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin auf der Straße am Morgen in den Endkampf um Gold eingezogen.