Löw und Bierhoff kündigen WM-Analyse an

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Teammanager Oliver Bierhoff haben eine «knallharte» Analyse des WM-Debakels angekündigt. Von einem möglichen Löw-Rücktritt war nach der Rückkehr der Fußball-Nationalmannschaft aus Russland aber nicht die Rede. Es brauche tiefgreifende Maßnahmen und klare Veränderungen - und das müsse man jetzt besprechen, sagte Löw am Frankfurter Flughafen. Bierhoff kündigte an, in den kommenden Tagen intensiv nach den Ursachen für das historische WM-Vorrunden-Aus zu suchen.