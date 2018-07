Los Angeles: Geiselnahme in Supermarkt beendet

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Nach mehreren Stunden ist die Geiselnahme in einem Supermarkt in Los Angeles beendet. Der Täter hatte sich mit Geiseln verschanzt und eine Frau erschossen. Nachdem die Polizei mit Spezialeinsatzkräften angerückt war, stellte er sich selbst. Vor der Geiselnahme hatte der Mann sich nach Angaben der Polizei eine Verfolgungsjagd samt Schießerei mit der Polizei geliefert. Laut Medienberichten gab es im Vorfeld einen Familienstreit. Auch US-Präsident Trump schaltete sich auf Twitter ein und schrieb, dass er die Entwicklung in Los Angeles «sehr genau» verfolge.