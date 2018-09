Maas mahnt EU-Zusammenhalt bei Drei-Meere-Gipfel an

Bukarest (dpa) - Zum Auftakt eines Gipfeltreffens zwölf osteuropäischer EU-Staaten in Bukarest hat Bundesaußenminister Heiko Maas den Zusammenhalt der Europäischen Union angemahnt. «Europa lässt sich nicht in Himmelsrichtungen unterteilen - es gibt für uns nur ein Europa», sagte Maas. Der Gipfel führt zwölf Länder der so genannten Drei-Meere-Initiative zusammen, die zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria liegen. Die 2015 von Polen und Kroatien ins Leben gerufene Gruppe gilt als osteuropäisches Gegengewicht zur Achse Paris-Berlin. Bei dem Gipfel geht es vor allem um die Energiepolitik.