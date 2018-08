Maas schaltet sich in Streit zwischen USA und Türkei ein

Anzeige

Berlin (dpa) – Außenminister Heiko Maas hat sich in den Streit zwischen der Türkei und den USA eingeschaltet. Er legte Ankara die Freilassung des in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson nahe. «Das würde die Lösung der wirtschaftlichen Probleme, die es gibt, ganz erheblich vereinfachen», sagte Maas in Berlin. Es gebe auch noch deutsche Staatsbürger, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert seien. Die USA haben heute die Verdoppelung von Strafzöllen gegen die Türkei verkündet. Die türkische Landeswährung Lira brach unter anderem daraufhin ein.