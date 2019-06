Maas: Seenotrettung nicht kriminalisieren

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat die italienischen Behörden für ihr Vorgehen gegen das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch kritisiert. Seenotrettung dürfe nicht kriminalisiert werden, schrieb Maas auf Twitter. Menschenleben zu retten sei eine humanitäre Verpflichtung. Das Rettungsschiff «Sea-Watch 3» hatte in der Nacht nach mehr als zwei Wochen auf See

mit 40 Migranten an Bord unerlaubt im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt. Die Kapitänin wurde festgenommen, das Schiff beschlagnahmt.