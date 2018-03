Macron verspricht nach Terrorattacke Entschlossenheit

Anzeige

Carcassonne (dpa) - Nach dem mutmaßlichen islamistischen Terroranschlag in Südfrankreich untersuchen die Ermittler die Hintergründe. Aufgeklärt werden soll, ob der Angreifer Mitwisser oder Unterstützer hatte. Auch die Herkunft seiner Waffe solle untersucht werden, sagte Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins. Eine Frau aus dem Umfeld des Täters wurde in Polizeigewahrsam genommen. Radouane L. hatte bei mehreren Attacken in der Region Carcassonne drei Menschen erschossen, 16 weitere wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Angreifer, der sich als «Soldat» der Terrormiliz IS bezeichnet hatte.