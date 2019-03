Macron verurteilt Gewalt bei «Gelbwesten»-Protesten

Paris (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die erneute Gewalt bei Protesten der «Gelbwesten»-Bewegung scharf verurteilt. Was am Samstag auf der Prachtmeile Champs-Élysées geschah, könne man nicht mehr als Demonstration bezeichnen. «Das sind Menschen, die die Republik zerstören wollen, auf die Gefahr hin, zu töten. Jeder, der dort war, war daran beteiligt», erklärte der Präsident. Gestern war es in Paris erneut zu massiven Ausschreitungen bei den «Gelbwesten»-Protesten gekommen.