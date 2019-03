Mandy Moore wird auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt

Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore wird mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Am 25. März soll sie die Plakette in der Sparte Fernsehen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. Moore erhält den 2658. Stern. Moore ist derzeit auf dem Bildschirm in der TV-Serie «This Is Us - Das ist Leben» zu sehen. Das erfolgreiche Familiendrama war schon für viele Filmpreise nominiert.