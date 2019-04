Mann in Kalifornien soll Anschlag geplant haben - Festnahme

Los Angeles (dpa) - Die Sicherheitsbehörden in den USA haben einen Mann festgenommen, der einen Anschlag in Kalifornien geplant haben soll. Das Justizministerium teilte mit, der 26-jährige Armeeveteran habe eine Nagelbombe bauen und bei einer Kundgebung platzieren wollen. Es sei ihm um Rache für die Anschläge auf Moscheen in Neuseeland gegangen. Der Verdächtige wurde festgenommen, nachdem ein FBI-Informant mit ihm kommuniziert hatte. Ein Ermittler betonte, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden habe.