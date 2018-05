Mann schießt in Kalabrien auf Menschen - zwei Tote

Anzeige

Nicotera (dpa) - Ein Mann hat in Süditalien zwei Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Der Mann wurde am Abend in Kalabrien gefasst, nachdem er zunächst geflüchtet war. Das berichten «La Repubblica» und «Corriere della Sera». Aus bislang unbekanntem Motiv hatte der Mann in der Kleinstadt Nicotera mit einem Gewehr einen Mann getötet und eine Frau so schwer verletzt, dass sie kurz danach ihren Verletzungen erlag. Im nahegelegenen Limbadi hatte der Schütze der Nachrichtenagentur Ansa zufolge zuvor bereits auf drei Personen gezielt, die sich in einer Bar aufhielten. Sie seien verletzt worden.