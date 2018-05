Mass spricht mit baltischen Außenministern über EU und Nato

Anzeige

Berlin (dpa) - Unmittelbar nach seinem Antrittsbesuch in Moskau besucht Außenminister Heiko Maas am Freitag Litauen, um dort seine Kollegen aus den drei baltischen Staaten zu treffen. Neben der Zukunft der Europäischen Union wird es auch um die Nato-Truppenstationierung in Litauen, Lettland und Estland gehen. Die drei kleinen EU-Staaten fühlen sich durch den mächtigen Nachbarn Russland bedroht. Es ist der erste Besuch des neuen deutschen Außenministers bei den Nato- und EU-Verbündeten im Baltikum.