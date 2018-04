Massive Streiks an Flughäfen morgen

Anzeige

Berlin (dpa) - Wer für morgen einen Flug gebucht hat, sollte sich auf Behinderungen einstellen. Die Warnstreiks im Tarifstreit im öffentlichen Dienst werden morgen auch die Flughäfen Frankfurt/Main, München, Köln und Bremen treffen. Es seien starke Einschränkungen zu erwarten, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. An den einstmals staatlich betriebenen Flughäfen werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Auch in anderen Bereichen wird es in den kommenden Tagen bundesweit zu massiven Streiks kommen.