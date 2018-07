Anzeige

Madrid (dpa) - Die Steueraffäre um Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist nach Medienberichten mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Der Portugiese habe Steuerhinterziehung in Höhe von 5,7 Millionen Euro in den Jahren 2011 bis 2014 eingeräumt und werde insgesamt knapp 19 Millionen Euro an Steuernachzahlungen und Geldstrafen zahlen. Eine in einem ersten Vergleichsentwurf vorgesehene zweijährige Haftstrafe werde in eine Geldstrafe von rund 365 000 Euro umgewandelt, hieß es.