Mehr als 600 Festnahmen bei Kundgebung in Moskau

Moskau (dpa) - Bei einer Kundgebung in der russischen Hauptstadt Moskau gegen den Ausschluss zahlreicher Oppositionspolitiker bei der bevorstehenden Regionalwahl gibt es Aktivisten zufolge immer mehr Festnahmen. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge kamen inzwischen mehr als 630 Demonstranten in Polizeigewahrsam. Die Teilnehmer fordern, dass unabhängige Kandidaten und Oppositionelle zur Wahl des neuen Moskauer Stadtparlaments am 8. September zugelassen werden.