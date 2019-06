Mehrheit der Deutschen skeptisch gegenüber E-Tretrollern

Berlin (dpa) - Die meisten Menschen in Deutschland stehen Elektro-Tretrollern und E-Scootern eher skeptisch gegenüber. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov fand mehr als die Hälfte der Befragten die Zulassung der Gefährte auf Radwegen nicht gut: 57 Prozent gaben an, dies «schlecht» oder «mittelmäßig» zu finden. 38 Prozent antworteten dagegen mit «gut», «sehr gut» oder «ausgezeichnet». 77 Prozent gaben außerdem an, sich in nächster Zeit keinen E-Roller zulegen zu wollen.