Berlin (dpa) - Unter hohem Erfolgsdruck sucht Kanzlerin Angela Merkel heute beim EU-Gipfel in Brüssel nach einem Ausweg aus dem erbitterten Asylstreit mit der CSU. Bis zum Wochenende will sie eine europäische Lösung präsentieren, die Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer vom nationalen Alleingang bei Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze abhält. Vor der Reise nach Brüssel gibt Merkel am Vormittag im Bundestag eine Regierungserklärung ab.