Merkel und Seehofer beraten am Abend über Flüchtlingspolitik

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend zu einem Treffen verabredet, um über das Streitthema Flüchtlingspolitik zu beraten. Nach «Bild»-Informationen sollen an dem Gespräch auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der hessische Regierungschef Volker Bouffier teilnehmen. Seehofer und Söder sind in der Frage von Zurückweisungen bestimmter Asylbewerber an den Grenzen auf Konfrontationskurs mit Merkel. Merkel setzt sich für eine europäische Lösung ein.