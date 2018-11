Merz: CDU hat AfD-Aufstieg mit «Achselzucken» hingenommen

Berlin (dpa) - Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, wirft seiner Partei vor, den Aufstieg der AfD gleichgültig hingenommen zu haben. Die CDU habe die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit einem «Achselzucken» zur Kenntnis genommen und sich damit zufrieden gegeben, selbst nur so stark zu sein, dass ohne sie nicht regiert werden könne, kritisierte Merz im Deutschlandfunk und bekräftigte: «Mit mir gibt es keine Achsenverschiebung der Union nach rechts.» Die CDU müsse sich aber wieder Themen öffnen, über die sie «vielleicht in den letzten Jahren etwas leichtfertig hinweggegangen ist».