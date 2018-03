Migrant in Calais erstochen

Anzeige

Calais (dpa) - Ein Migrant ist im nordfranzösischen Calais erstochen worden. Der 25-Jährige sei am späten Nachmittag in der Nähe eines Krankenhauses seinen Verletzungen erlegen, teilte die zuständige Präfektur mit. Ein Unbekannter habe dem Mann in den Rücken gestochen. Das Opfer sei höchstwahrscheinlich afghanischer Staatsangehörigkeit gewesen. Die Hintergründe der Attacke waren den Angaben zufolge zunächst völlig unklar. In Calais sammeln sich seit Jahren Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Die Präfektur schätzt, dass sich derzeit rund 350 Menschen dort aufhalten.