Köthen (dpa) - Der in Köthen in Sachsen-Anhalt nach einem Streit mit zwei Afghanen ums Leben gekommene Deutsche ist nach Informationen der «Mitteldeutschen Zeitung» an einem Herzinfarkt gestorben. Das sei das Ergebnis der Obduktion, berichtet die in Halle erscheinende Zeitung. Der 22 Jahre alte Mann hatte eine kardiologische Vorerkrankung. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es bisher nicht.