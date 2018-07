Mutmaßlicher Prostituierten-Vergewaltiger stellt sich

Anzeige

Salzgitter (dpa) - Er soll mehrere Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen sexuell genötigt und in einem Fall sogar vergewaltigt haben: In Begleitung seines Rechtsanwaltes hat sich ein gesuchter 25-Jähriger bei der Polizei in Salzgitter gestellt. Zur Sache selbst äußerte sich der Mann nicht, wie die Beamten weiter mitteilten. Er kam in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen dem 25-Jährigen aus dem Salzgitter' Ortsteil Lebenstedt vor, die Taten in den vergangenen neun Monaten in seiner Umgebung begangen zu haben. Sie hatten mit einem Foto nach dem Mann gesucht.